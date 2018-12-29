Мурат Гассиев: С января планирую приступить к полноценным тренировкам - Советский спорт
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Бокс29 декабря 2018 20:03Источник: «РИА Новости»

Мурат Гассиев: С января планирую приступить к полноценным тренировкам

Российский боксер Мурат Гассиев заявил, что с января планирует приступить к полноценным тренировкам.

- Сейчас я бегаю, закачиваю руку, играю в футбол, потихоньку стараюсь набирать форму. К полноценным тренировкам планирую приступить с января. В лагерь к Абелю Санчесу планирую лететь. По срокам говорить пока не могу. Как только плечо будет готово. Туда неподготовленным нет смысла ехать. Я просто не смогу полноценно тренироваться, а я так не могу. Думаю, мне нужен месяц, чтобы подготовиться, а потом я уже отправлюсь туда, - приводит слова Гассиева РИА «Новости».

Напомним, что бывший чемпион IBF и WBA в первом тяжелом весе Гассиев дошел до финала Всемирной боксерской суперсерии, где уступил украинцу Александру Усику. Позже российский боксер перенес операцию на плече.

#гассиев мурат
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