Мурат Гассиев: С января планирую приступить к полноценным тренировкам

Бокс 29 декабря 2018 20:03 Источник: «РИА Новости»

Российский боксер Мурат Гассиев заявил, что с января планирует приступить к полноценным тренировкам.

- Сейчас я бегаю, закачиваю руку, играю в футбол, потихоньку стараюсь набирать форму. К полноценным тренировкам планирую приступить с января. В лагерь к Абелю Санчесу планирую лететь. По срокам говорить пока не могу. Как только плечо будет готово. Туда неподготовленным нет смысла ехать. Я просто не смогу полноценно тренироваться, а я так не могу. Думаю, мне нужен месяц, чтобы подготовиться, а потом я уже отправлюсь туда, - приводит слова Гассиева РИА «Новости».

Напомним, что бывший чемпион IBF и WBA в первом тяжелом весе Гассиев дошел до финала Всемирной боксерской суперсерии, где уступил украинцу Александру Усику. Позже российский боксер перенес операцию на плече.