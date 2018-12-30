Крис Берд: Бокс сделал из меня инвалида. Однажды я хотел утопиться

Бокс 30 декабря 2018 13:43 Источник: Boxing News Автор: Спирин Дмитрий

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Крис Берд, страдающий от психического заболевания и нуждающийся в нескольких серьезных операциях, рассказал в интервью изданию Boxing News о проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться после завершения карьеры.

- Я официально признан инвалидом в результате занятий боксом. Сейчас, в момент этого разговора с вами, я испытываю дикую боль. Мои ноги словно охвачены пламенем. Мне так больно, что несколько раз я хотел отрезать их, меня приходилось останавливать. Но если это избавит меня от боли, я готов - пусть отрежут. Я больше не боксирую, ноги мне не нужны.

Как-то раз меня чуть не арестовали в Лос-Анджелесе. Люди увидели, что я странно веду себя, и начали снимать на телефоны. Они кричали: "Эй, это что, Крис Берд?!" Я живу около океана. Однажды я вышел из дома, хотел прыгнуть и утопиться. Я не хотел жить, эти таблетки сводили меня с ума.

У многих проблемы с головой. Два моих брата, которым 55 и 60 лет, страдают от деменции, связанной с боксом. Бокс - это спорт, влияющий на мозг. Каждый раз, когда ты выходишь на ринг, твой мозг бьется о черепушку.

Боксеры зарабатывают на жизнь тем, что их бьют по голове. И у всех сейчас проблемы. Леймон Брюстер потерял глаз из-за бокса. Джеймс Тони стал законченным психом. Риддик Боу - просто никакой. Рей Мерсер, пожалуй, отделался легче всех, но и у него далеко не все хорошо. Это реальность нашего спорта, о которой никто не хочет говорить. По завершении карьеры боксеры не могут найти работу. У них нет образования. Они оказываются в этом огромном злом мире и не знают, что им делать, - сказал Берд.

Крис Берд - серебряный призер Олимпиады-1992 в Барселоне (в среднем весе).

На профессиональном ринге он побеждал таких известных тяжеловесов, как Эвандер Холифилд, Дэвид Туа, Виталий Кличко. Берд владел чемпионскими поясами в тяжелом весе по версиям WBO и IBF.