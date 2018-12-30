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Бокс30 декабря 2018 15:45Источник: «РИА Новости»

Мурат Гассиев: С удовольствием посмотрю бой между Лебедевым и Усиком

Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев заявил, что с удовольствием посмотрит бой между российским боксером Денисом Лебедевым и украинцем Александром Усиком.

- Если у них получится договориться, то думаю, бой состоится. WBA вроде как обязала провести такой бой. Этот поединок будет очень интересным. С удовольствием его посмотрю. И если этот бой будет в России или на Украине, то при возможности с радостью поеду посмотреть. Насчет итогов тяжело загадывать, оба боксера двигаются на ногах, делают примерно одно и то же. Просто Усик более многоударный, а Лебедев пожестче. Шансы, наверное, 50 на 50, - передает слова Гассиева РИА «Новости».

Напомним, что менеджер Лебедева Вадим Корнилов сообщил, что Всемирная боксерская ассоциация постановила, что абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Усик и бывший обладатель титулов WBA и IBF Лебедев должны провести бой до 10 марта 2019 года.

#гассиев мурат#усик александр#лебедев денис
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