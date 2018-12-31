Мейвезер оказался сильнее Насукавы более чем на 4 кг (фото)

Бокс 31 декабря 2018 06:25 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Сайтаме пройдет турнир Rizin 14, главным событием которого станет бой между американским боксером Флойдом Мейвезером и японским кикбоксером Тенсином Насукавой.

На церемонии взвешивания Мейвезер показал 66,7 кг, Насукава – 62,1 кг.

Поединок между соперниками пройдет 31 декабря по правилам бокса. Бойцы будут одеты в боксерские перчатки весом 8 унций, бой продлится три раунда по три минуты.