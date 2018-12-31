Мейвезер оказался сильнее Насукавы более чем на 4 кг (фото)

В Сайтаме пройдет турнир Rizin 14, главным событием которого станет бой между американским боксером Флойдом Мейвезером и японским кикбоксером Тенсином Насукавой.
На церемонии взвешивания Мейвезер показал 66,7 кг, Насукава – 62,1 кг.
Поединок между соперниками пройдет 31 декабря по правилам бокса. Бойцы будут одеты в боксерские перчатки весом 8 унций, бой продлится три раунда по три минуты.
Yahoo!ニュース— RIZIN FF OFFICIAL (@rizin_PR) 30 декабря 2018 г.
メイウェザーが無事計量クリア。天心は「必ずぶっとばす」【12・31 RIZIN.14】（TOKYO HEADLINE WEB）https://t.co/wdVf41g8ya#RIZINFF #RIZIN2018 #RIZIN14