Президент IBO назвал лучших боксеров 2018 года

Бокс 03 января 2019 14:33 Источник: «РИА Новости»

Глава Международной боксерской организации (IBO) Эд Ливайн назвал лучших боксеров 2018 года.

- Я назову четырех лучших боксеров года. Во-первых, это Энтони Джошуа. Британец одержал ряд великолепных побед и изменил динамику в тяжелом весе. Сейчас это главный чемпион этого дивизиона. Во-вторых, это Александр Усик. Это великолепный и классный боксер с нокаутирующим ударом. В-третьих, это Василий Ломаченко. В этом боксере есть все, он будет чемпионом долгое время. Ну и в-четвертых, Джарретт Херд, у него огромный потенциал. Назову его бой с Ларой поединком года, - приводит слова Ливайна РИА «Новости».

Ранее бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев заявил, что с удовольствием посмотрит бой между российским боксером Денисом Лебедевым и украинцем Александром Усиком.