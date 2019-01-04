Уорд готов вернуться на ринг за большой гонорар

Бокс 04 января 2019 14:38 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд готов вернуться на ринг, если ему предложат высокий гонорар.

Об этом рассказал в интервью Sky Sports Джо Галлахер, тренер чемпиона WBA во втором среднем весе Каллума Смита.

- По имеющейся у меня информации Андре Уорд хочет безумный гонорар за возвращение, - рассказал Галлахер. - Если это соответствует действительности, то ни Усик, ни Каллум Смит никогда не встретятся с ним. Хотя я думаю, можно прийти к какому-то соглашению. Бой Каллума Смита против Андре Уорда будет более громким событием, чем бой Усик-Уорд. Я понимаю интерес Андре к бою против Усика за четыре пояса в первом тяжелом весе. Но Усик, каким бы хорошим боксером он ни был, никогда не соберет стадион ни в одной стране - будь то Украина, Великобритания или США. Единственный возможный бой стадионного масштаба в этом случае возможен против Каллума Смита на стадионе Anfield в Ливерпуле.

Андре Уорд объявил о завершении карьеры летом 2017 года после победы во втором бою над Сергеем Ковалевым.