Бивол выбирает телевизионного партнера между ESPN и DAZN

Бокс 11 января 2019 14:23 Источник: ESPN Автор: Липкин Антон

Вариант сотрудничества с PBC российским боксером больше не рассматривается.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол пока не определился со своим телевизионным партнером, сообщает ESPN.

По словам менеджера 28-летнего российского боксера Вадима Корнилова, Бивол выбирает между телеканалом ESPN и стриминговой компанией DAZN, тогда как возможность сотрудничества с компанией PBC больше им не рассматривается.

Отмечается, что сделка с ESPN может помочь Биволу в организации титульного боя с чемпионом мира по версии WBC Александром Гвоздиком или победителем поединка Элейдер Альварес – Сергей Ковалев, а в случае выбора в пользу DAZN Бивол станет претендентом на бой с чемпионом мира по версии IBF Артуром Бетербиевым.