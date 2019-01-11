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Бокс11 января 2019 14:23Источник: ESPNАвтор: Липкин Антон

Бивол выбирает телевизионного партнера между ESPN и DAZN

Вариант сотрудничества с PBC российским боксером больше не рассматривается.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол пока не определился со своим телевизионным партнером, сообщает ESPN.

По словам менеджера 28-летнего российского боксера Вадима Корнилова, Бивол выбирает между телеканалом ESPN и стриминговой компанией DAZN, тогда как возможность сотрудничества с компанией PBC больше им не рассматривается.

Отмечается, что сделка с ESPN может помочь Биволу в организации титульного боя с чемпионом мира по версии WBC Александром Гвоздиком или победителем поединка Элейдер Альварес – Сергей Ковалев, а в случае выбора в пользу DAZN Бивол станет претендентом на бой с чемпионом мира по версии IBF Артуром Бетербиевым.

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