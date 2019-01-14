Ригондо успешно вернулся на ринг

Бокс 14 января 2019 10:43 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Экс-чемпион мира во втором легчайшем весе кубинец Гильермо Ригондо успешно вернулся на профессиональный ринг.

13 января в Лос-Анджелесе Гильермо после 13-месячного перерыва провел поединок с мексиканцем Джованни Дельгадо. Бой закончился в первом раунде: Ригондо нокаутировал оппонента.

В этом поединке двукратный олимпийский чемпион Гильермо Ригондо вернулся в свою прежнюю весовую категорию до 55,3 кг.