Евгений Тищенко планирует провести 4 поединка в 2019 году - Советский спорт
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Бокс14 января 2019 12:49Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Спирин Дмитрий

Евгений Тищенко планирует провести 4 поединка в 2019 году

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко проведет от трех до четырех профессиональных поединков в этом году.

- Мы планируем, что в перспективе Тищенко станет сначала претендентом на титул чемпиона мира, а затем и чемпионом мира. В этом году проведем три-четыре боя по 8-10 раундов. Затем будем выходить на региональный титул и начнем двигаться в рейтинге. От боя к бою у него будет расти уровень соперников, чтобы вместе с этим рос его уровень и амбиции, - отметил тренер Тищенко Николай Попов в интервью агентству ТАСС.

В любительском боксе Тищенко выступал в весе до 91 кг. Россиянин стал олимпийским чемпионом, чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы и победителем Универсиады, в его активе два серебра мировых первенств.

#тищенко евгений
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