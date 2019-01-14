Евгений Тищенко планирует провести 4 поединка в 2019 году

Бокс 14 января 2019 12:49 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Спирин Дмитрий

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко проведет от трех до четырех профессиональных поединков в этом году.

- Мы планируем, что в перспективе Тищенко станет сначала претендентом на титул чемпиона мира, а затем и чемпионом мира. В этом году проведем три-четыре боя по 8-10 раундов. Затем будем выходить на региональный титул и начнем двигаться в рейтинге. От боя к бою у него будет расти уровень соперников, чтобы вместе с этим рос его уровень и амбиции, - отметил тренер Тищенко Николай Попов в интервью агентству ТАСС.

В любительском боксе Тищенко выступал в весе до 91 кг. Россиянин стал олимпийским чемпионом, чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы и победителем Универсиады, в его активе два серебра мировых первенств.