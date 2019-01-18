Ковалеву грозит до четырех лет лишения свободы за избиение женщины

Бокс 18 января 2019 14:26 Источник: TMZ.com Автор: Липкин Антон

Заседание суда намечено на март.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев предстанет перед судом по делу об избиении женщины. Как сообщает TMZ.com, 35-летнему российскому боксеру грозит до четырех лет тюрьмы.

Ковалев был арестован 9 июня в Калифорнии. Потерпевшая женщина заявила, что боксер ухаживал за ней на вечеринке, но она не ответила ему взаимностью. После этого он проследовал за ней и ударил в лицо, из-за чего она получила перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска. На первом слушании дела Ковалев не признал себя виновным. Следующее заседание суда намечено на март.

Напомним, что 2 февраля в штате Техас Ковалев проведет поединок-реванш с чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBO Элейдером Альваресом из Колумбии.

Первый бой в августе прошлого года завершился победой Альвареса нокаутом в седьмом раунде.