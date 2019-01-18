Бокс 18 января 2019 16:05 Источник: «РИА Новости» Автор: Сметанникова Дарья

Курбанов проведет бой с Кастильо 22 февраля в Екатеринбурге

Стал известен следующий соперник и дата боя российского боксера Магомеда Курбанова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу RCC Boxing Promotion.