Курбанов проведет бой с Кастильо 22 февраля в Екатеринбурге - Советский спорт
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Бокс18 января 2019 16:05Источник: «РИА Новости»Автор: Сметанникова Дарья

Курбанов проведет бой с Кастильо 22 февраля в Екатеринбурге

Стал известен следующий соперник и дата боя российского боксера Магомеда Курбанова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу RCC Boxing Promotion.

Курбанов 22 февраля в Екатеринбурге проведет бой против американца Вальтера Кастильо.

Также в Екатеринбурге состоится четвертый бой на профессиональном ринге олимпийского чемпиона 2016 года Евгения Тищенко.

На счету 23-летнего Курбанова 16 побед в 16 боях (11 – нокаутом). У 30-летнего Кастильо 26 побед (19 – нокаутом), пять поражений и одна ничья.

#курбанов магомед#кастильо вальтер#тищенко евгений
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