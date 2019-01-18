Курбанов проведет бой с Кастильо 22 февраля в Екатеринбурге

Стал известен следующий соперник и дата боя российского боксера Магомеда Курбанова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу RCC Boxing Promotion.
Курбанов 22 февраля в Екатеринбурге проведет бой против американца Вальтера Кастильо.
Также в Екатеринбурге состоится четвертый бой на профессиональном ринге олимпийского чемпиона 2016 года Евгения Тищенко.
На счету 23-летнего Курбанова 16 побед в 16 боях (11 – нокаутом). У 30-летнего Кастильо 26 побед (19 – нокаутом), пять поражений и одна ничья.