Элейдер Альварес готов подраться с Гвоздиком, если победит Ковалева

Бокс 18 января 2019 16:09 Источник: TVA Sports Автор: Сметанникова Дарья

2 февраля состоится реванш между чемпионом мира по версии WBO Эдейдером Альваресом и россиянином Сергеем Ковалевым.

Колумбийский боксер готов провести объединительный поединок против обладателя титула WBC Александра Гвоздика. Об этом сообщил промоутер Ивон Мишель.

«Альварес проведет бой с Ковалевым. Если Элейдер победит, а мы очень уверенны в этом, то следующий бой, вероятно, будет объединительным с Александром Гвоздиком. Такой план на 2019 год. Посмотрим, что случится», - приводит слова Мишеля TVA Sports.

Напомним, первый бой между Альваресом и Ковалевым прошел 4 августа и завершился победой колумбийца нокаутом в седьмом раунде. Он отобрал у Ковалева чемпионский пояс WBO.