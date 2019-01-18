Умар Кремлев: История с Ковалевым похожа на грязную провокацию в преддверии чемпионского боя

Бокс 18 января 2019 19:55 Источник: «РИА Новости» Автор: Сметанникова Дарья

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал информацию об обвинении Сергея Ковалева в избиении женщины.

Ранее стало известно, что Ковалев был арестован 9 июня в Калифорнии. Потерпевшая женщина заявила, что боксер ухаживал за ней на вечеринке, но она не ответила ему взаимностью. После этого он проследовал за ней и ударил в лицо, из-за чего она получила перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска. На первом слушании дела Ковалев не признал себя виновным. Следующее заседание суда намечено на март.

«Получили сегодня шокирующую информацию об инциденте, который якобы произошел с нашим российским боксером Сергеем Ковалевым этим летом. Будем разбираться. Скажу честно, верится с трудом. Больше похоже на грязную провокацию в преддверии чемпионского боя. Хочу заявить, что Федерация бокса России поддержит Сергея в непростой ситуации, в том числе окажет юридическую помощь, отстаивая честь и достоинство российского боксера.

Своих мы будем защищать всегда и везде, хоть в Америке, хоть на Марсе. Хочу пожелать Сергею готовиться к бою и не обращать внимания на провокации. Россия с тобой!», - цитирует Кремлева РИА Новости.

Напомним, что 2 февраля в штате Техас Ковалев проведет поединок-реванш с чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBO Элейдером Альваресом. Первый бой в августе прошлого года завершился победой Альвареса нокаутом в седьмом раунде.