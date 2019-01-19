Стали известны размеры гонораров Пакьяо и Бронера

Бокс 19 января 2019 18:38 Источник: vRINGe.com

Атлетическая комиссия штата Невада обнародовала размеры гонораров бойцов, которые примут участие в масштабном вечере бокса от Эла Хэймона.

Как сообщает vRINGe.com со ссылкой на ESPN, участники главного поединка вечера Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 KO) и Эдриан Бронер (33-3-1, 24 KO) заработают соответственно 10 и 2,5 миллионов долларов США (плюс бонусы от продажи входных билетов и PPV-трансляций).

Напомним, что в ночь на воскресенье в США филиппинец Мэнни Пакьяо проведет защиту титула WBA в полусреднем весе против американца Эдриана Бронера.