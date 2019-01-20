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Бокс20 января 2019 09:39Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Пакьяо победил Бронера и защитил титул чемпиона WBA

В Лас-Вегасе состоялся вечер профессионального бокса.

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо единогласным решением судей (117-111, 116-112, 116-112) победил американца Эдриана Бронера.

На кону стоял титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг. «Пакмэн» защитил свой титул.

На данный момент 29-летний Бронер на профессиональном ринге провел 38 боев, одержал 33 победы (24 – нокаутом), потерпел три поражения и один поединок завершил вничью. В активе 40-летнего Пакьяо 61 победа, семь поражений и одна ничья.

#пакьяо мэнни#бронер эдриан#WBA
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