Пакьяо победил Бронера и защитил титул чемпиона WBA

Бокс 20 января 2019 09:39 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Лас-Вегасе состоялся вечер профессионального бокса.

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо единогласным решением судей (117-111, 116-112, 116-112) победил американца Эдриана Бронера.

На кону стоял титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг. «Пакмэн» защитил свой титул.

На данный момент 29-летний Бронер на профессиональном ринге провел 38 боев, одержал 33 победы (24 – нокаутом), потерпел три поражения и один поединок завершил вничью. В активе 40-летнего Пакьяо 61 победа, семь поражений и одна ничья.