Мэнни Пакьяо: Мое путешествие в боксе еще продолжается

Бокс 20 января 2019 11:54 Источник: Boxing Scene Автор: Сметанникова Дарья

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо дал комментарий после удачной защиты титула чемпиона мира по версии WBA.

Пакьяо единогласным решением судей (117-111, 116-112, 116-112) победил американца Эдриана Бронера и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг.

«Я вновь все всем доказал. Мое путешествие в боксе еще продолжается, а прошедший бой стал тому очередным доказательством», - приводит слова Пакьяо BoxingScene.

В активе 40-летнего Пакьяо 61 победа, семь поражений и одна ничья.