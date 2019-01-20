Пакьяо сообщил о готовности провести реванш с Мейвезером

В 2015 году Пакьяо проиграл Мейвезеру в бою за титулы WBC, WBO и WBA Super ы полусреднем весе.
В субботу Пакьяо одержал победу над американцем Эдриеном Бронером единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира в полусреднем весе.
«Скажите Мейвезеру, чтобы он вернулся в ринг, и тогда мы вновь сразимся. Я готов драться с ним, если он захочет вернуться», - приводит слова Мейвезера Reuters.
Ранее Мейвезер заявлял, что не собирается возобновлять карьеру в профессиональном боксе. В активе 40-летнего Пакьяо 61 победа, семь поражений и одна ничья.