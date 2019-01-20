Пакьяо сообщил о готовности провести реванш с Мейвезером - Советский спорт
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Бокс20 января 2019 12:15Источник: ReutersАвтор: Сметанникова Дарья

Пакьяо сообщил о готовности провести реванш с Мейвезером

В 2015 году Пакьяо проиграл Мейвезеру в бою за титулы WBC, WBO и WBA Super ы полусреднем весе.

В субботу Пакьяо одержал победу над американцем Эдриеном Бронером единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира в полусреднем весе.

«Скажите Мейвезеру, чтобы он вернулся в ринг, и тогда мы вновь сразимся. Я готов драться с ним, если он захочет вернуться», - приводит слова Мейвезера Reuters.

Ранее Мейвезер заявлял, что не собирается возобновлять карьеру в профессиональном боксе. В активе 40-летнего Пакьяо 61 победа, семь поражений и одна ничья.

#пакьяо мэнни#мейвейзер флойд
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