Пакьяо сообщил о готовности провести реванш с Мейвезером

Бокс 20 января 2019 12:15 Источник: Reuters Автор: Сметанникова Дарья

В 2015 году Пакьяо проиграл Мейвезеру в бою за титулы WBC, WBO и WBA Super ы полусреднем весе.

В субботу Пакьяо одержал победу над американцем Эдриеном Бронером единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира в полусреднем весе.

«Скажите Мейвезеру, чтобы он вернулся в ринг, и тогда мы вновь сразимся. Я готов драться с ним, если он захочет вернуться», - приводит слова Мейвезера Reuters.

Ранее Мейвезер заявлял, что не собирается возобновлять карьеру в профессиональном боксе. В активе 40-летнего Пакьяо 61 победа, семь поражений и одна ничья.