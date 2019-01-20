Эдриен Бронер: Я контролировал бой, а Пакьяо промахивался

Бокс 20 января 2019 12:27 Источник: Boxing Scene Автор: Сметанникова Дарья

Американский боксер Эдриен Бронер подвел итог боя с филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Бронер остался недоволен решением судей, которые единогласно (117-111, 116-112, 116-112) отдали победу Пакьяо.

«Я побил его. И все здесь знают, что я побил его. Я контролировал бой, а Пакьяо промахивался. У меня было больше чистых попаданий, я победил. Хочу поблагодарить всех, кто пришел на поединок. Хочу всем сказать, что я победил, и вы это знаете. Они пытаются организовать встречу Мейвезера с Пакьяо», - цитирует Бронера BoxingScene.

На данный момент 29-летний Бронер на профессиональном ринге провел 38 боев, одержал 33 победы (24 – нокаутом), потерпел три поражения и один поединок завершил вничью. В активе 40-летнего Пакьяо 61 победа, семь поражений и одна ничья.