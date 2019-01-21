Сергей Ковалев – об избиении женщины: Вы не знаете деталей произошедшего

Бокс 21 января 2019 11:33 Источник: Instagram Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что спортсмен признался девушке в симпатии , но та ответила отказом, что вызвало недовольство у известного боксера.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев прокомментировал информацию об в избиении женщины в июне 2018 года.

"Дорогие друзья, любители бокса и все, кто в курсе последней громкой новости, касаемо меня. Хочу попросить всех вас не делать поспешных выводов по ситуации, в которой меня обвиняют и выставляют в свет не совсем в лицеприятной форме. Ведь вы не знаете деталей произошедшего.

Для меня это больше всего кажется спектаклем, в котором я играю главную роль поневоле. Да и не кажется ли вам странным, что происшествие произошло якобы в июне прошлого года, а заявили о нем накануне моего реванша против Альвареса?", – написал россиянин в своем Instagram.