Дом Пакьяо был ограблен, когда боксер защищал титул WBA

Бокс 21 января 2019 12:11 Источник: TMZ.com Автор: Сметанникова Дарья

В Лас-Вегасе состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой филиппинца Мэнни Пакьяо и американца Эдриена Бронера.

В поединке победу одержал Пакьяо, после 12 раундов все судьи единогласно отдали победу филиппинцу. Спортсмен защитил титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA.

Как сообщает TMZ, неизвестные ограбили дом Пакьяо в течение 24 часов после его победы над Бронером. В воскресенье поступил звонок в полицию от представителей команды Пакьяо, которые рассказали о преступлении. Сообщается, что на месте преступления были обнаружены следы взлома.

Полиция не сообщает о размере похищенного, которая досталась грабителям.

Напомним, 40-летний Пакьяо является единственным боксером в истории, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях.