Дом Пакьяо был ограблен, когда боксер защищал титул WBA

В Лас-Вегасе состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой филиппинца Мэнни Пакьяо и американца Эдриена Бронера.
В поединке победу одержал Пакьяо, после 12 раундов все судьи единогласно отдали победу филиппинцу. Спортсмен защитил титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA.
Как сообщает TMZ, неизвестные ограбили дом Пакьяо в течение 24 часов после его победы над Бронером. В воскресенье поступил звонок в полицию от представителей команды Пакьяо, которые рассказали о преступлении. Сообщается, что на месте преступления были обнаружены следы взлома.
Полиция не сообщает о размере похищенного, которая досталась грабителям.
Напомним, 40-летний Пакьяо является единственным боксером в истории, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях.