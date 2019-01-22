Виталий Кличко: Было желание оторвать голову Джошуа после боя с Владимиром

Бокс 22 января 2019 11:53 Источник: Xsport Автор: Сметанникова Дарья

Бывший чемпион мира по боксу, украинец Виталий Кличко поделился воспоминаниями о бое своего брата Владимира с британцем Энтони Джошуа.

Владимир Кличко не проводил бои с 2017 года, когда его нокаутировал в 11-м раунде Энтони Джошуа.

«У меня было огромное желание выйти в ринг после самого свежего поединка, который был связан с Кличко и о котором, конечно, было очень много разговоров — поединка Владимира с Энтони Джошуа. Было желание оторвать голову Энтони.

На самом деле, в карьере братьев Кличко была и есть такая интересная составляющая — когда-то я проиграл Крису Берду — я был травмирован, но Владимир в следующем поединке вышел против Криса и отомстил за брата, нокаутировав его. Затем Владимир проиграл поединок Кори Сандерсу, и тогда уже старший брат вышел, нокаутировал и отомстил за него.

Сейчас я уже не имел такой возможности, хотя желание было огромное. Желание есть, а возможности уже не позволяют. Правда, физические кондиции позволяют – на этой должности нужно быть в хорошей форме», - приводит слова Виталия Кличко Xsport.