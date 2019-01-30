Григорий Дрозд: Ковалев, как боксер, более обучен, чем Альварес

Бокс 30 января 2019 14:22 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший чемпион WBC Григорий Дрозд поделился ожиданиями от боя-реванша между Сергеем Ковалевым и Элейдером Альваресом.

Напомним, что 2 февраля в штате Техас Ковалев проведет поединок-реванш с чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBO Элейдером Альваресом. Первый бой в августе прошлого года завершился победой Альвареса нокаутом в седьмом раунде.

«Если возвращаться к первому поединку, то Сергей выглядел в нем достаточно неплохо и уверенно его выигрывал по очкам. Но, к сожалению, пропустил удар. И в итоге не восстановился. Самое опасное, что есть у Альвареса, это его скорость. Я это сразу отметил. Он очень быстро бьет. Да, он обучен. Но я бы не сказал, что он по своему арсеналу лучше Ковалева. Сергей, как боксер, более обучен.

Вопрос в защитных действиях, стратегии остается актуальным, говоря про Сергея. Но, повторюсь, Сергей выигрывал бой. И если он будет продолжать в той же манере, то у него будет успех. Альварес не любит, когда его прижимают, давят. Когда он сам атакует, у колумбийца есть шанс. В принципе он в первом бою сначала побаивался-побаивался, а потом пошел вперед, вытерпев пару атак, и попал. Сергею нужно по стратегии подумать: не давать Альваресу идти вперед, не давать работать первым номером. И тогда все должно быть хорошо», - цитирует Дрозда «Р-Спорт».