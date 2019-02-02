Элейдер Альварес: Ковалев слишком много оправдывается

Первый поединок завершился победой колумбийца.
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Элейдер Альварес дал комментарий перед вторым боем против россиянина Сергея Ковалева.
"Он слишком много оправдывается. Если ты проиграл, то у тебя всегда найдется много оправданий.
На самом деле, я выбрал верный план на поединок. Если Сергей считает, что это несчастный случай, то пусть готовится ещё к одному такому случаю", – цитирует колумбийца Boxingtalk.
Напомним, встреча боксеров пройдет с 2 на 3 февраля в штате Техас.