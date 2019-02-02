Элейдер Альварес: Ковалев слишком много оправдывается

Бокс 02 февраля 2019 12:02 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Первый поединок завершился победой колумбийца.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Элейдер Альварес дал комментарий перед вторым боем против россиянина Сергея Ковалева.

"Он слишком много оправдывается. Если ты проиграл, то у тебя всегда найдется много оправданий.

На самом деле, я выбрал верный план на поединок. Если Сергей считает, что это несчастный случай, то пусть готовится ещё к одному такому случаю", – цитирует колумбийца Boxingtalk.

Напомним, встреча боксеров пройдет с 2 на 3 февраля в штате Техас.

Триумф или конец? Что ждет Ковалева в бою с Альваресом