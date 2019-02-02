Бывший тренер Поветкина рассказал об ошибках Ковалева в первом бою с Альваресом

Бокс 02 февраля 2019 15:13 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

Ковалев проиграл Альваресу 4 августа 2018 года.

Известный российский специалист Александр Зимин дал комментарий перед вторым боем Сергея Ковалева с чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBO Элейдером Альваресом.

«В первом поединке Ковалев не рассчитал свои возможности – он не смог выдержать всю дистанцию поединка. Если понимаешь, что физические возможности уже не те, то необходимо вложиться в первые раунды, чтобы нокаутировать соперника.

Все-таки, когда у тебя возраст, когда понимаешь, что всю дистанцию не сможешь отбоксировать на одном уровне, необходимо менять тактику. В любом случае, желаю успеха нашему боксеру», – цитирует специалиста ТАСС.