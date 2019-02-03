Ковалев победил Альвареса и стал чемпионом мира по версии WBO

Бокс 03 февраля 2019 09:53 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Первый поединок прошел в августе 2018 года и завершился победой колумбийца.

Российский боксер Сергей Ковалев вернул себе титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе.

Сегодня, 3 февраля, уроженец Челябинска одержал победу над Элейдером Альваресом в матче-реванше.

Бой прошел всю дистанцию. По его итогам арбитры присудили победу Ковалеву – 116-112, 116-112, 120-108.

Для 35-летнего россиянина эта победа стала 33-й в карьере. Также в его активе 3 поражения и одна ничья. 34-летний Альварес потерпел первое в карьере поражение.