Ковалев победил Альвареса и стал чемпионом мира по версии WBO - Советский спорт
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Бокс03 февраля 2019 09:53Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Ковалев победил Альвареса и стал чемпионом мира по версии WBO

Первый поединок прошел в августе 2018 года и завершился победой колумбийца.

Российский боксер Сергей Ковалев вернул себе титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе.

Сегодня, 3 февраля, уроженец Челябинска одержал победу над Элейдером Альваресом в матче-реванше.

Бой прошел всю дистанцию. По его итогам арбитры присудили победу Ковалеву – 116-112, 116-112, 120-108.

Для 35-летнего россиянина эта победа стала 33-й в карьере. Также в его активе 3 поражения и одна ничья. 34-летний Альварес потерпел первое в карьере поражение.

#ковалев сергей#альварес элейдер
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