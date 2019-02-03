Сергей Ковалев: Следующий соперник? Кто готов, с тем и подерусь - Советский спорт
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Бокс03 февраля 2019 10:32Источник: Sport24.ru

Сергей Ковалев: Следующий соперник? Кто готов, с тем и подерусь

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев прокомментировал победу над Элейдером Альваресом.

- Я относился аккуратно и внимательно к тому, что говорила мне моя команда. Старался перетренироваться, но мой тренер (Бадди Макгирт) меня каждый раз останавливал. Большое ему спасибо за это. Ключ к победе? Работа джебом. Примерно то, что я демонстрировал в любителях. Много работал джебом, искал возможность для силового удара. Всегда был в форме, потом стало меньше боев, происходили периодические нарушения режима, что скрывать. Форма начала теряться. Теперь все переосмыслено, будет все иначе. Следующий соперник? Кто готов, с тем и подерусь. Хочу драться с чемпионами, с лучшими. Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев, - приводит слова Ковалева Sport24.ru.

Напомним, что российский боксер вернул себе титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе. Для 35-летнего россиянина эта победа стала 33-й в карьере. Также в его активе 3 поражения и одна ничья. 34-летний Альварес потерпел первое в карьере поражение.

#альварес элейдер#ковалев сергей#титул wbo
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