Дмитрий Кудряшов: Ковалев грамотно контролировал дистанцию, в этом вся соль его выступления - Советский спорт
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Бокс03 февраля 2019 11:30Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Гичунцев Артур

Дмитрий Кудряшов: Ковалев грамотно контролировал дистанцию, в этом вся соль его выступления

Первый поединок прошел в августе 2018 года и завершился победой колумбийца.

Российский боксер Дмитрий Кудряшов оценил победу Сергея Ковалева в бою за звание чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO.

Напомним, сегодня, 3 февраля, россиянин победил колумбийца Элейдера Альвареса во втором поединке.

«Правильным было то, что Сергей не искал нокаутирующий удар. Он просто боксировал и грамотно контролировал ход боя, вообще не оставив шансов Альваресу.

Дело не в стойке Ковалева. Сергей грамотно контролировал дистанцию ногами, где бы ни были его руки, он всегда был в бою и не терял контроль. В этом вся соль его грамотного выступления», – сказал Кудряшов в эфире «Матч ТВ».

#ковалев сергей#альварес элейдер#кудряшов дмитрий
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