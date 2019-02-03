Дмитрий Кудряшов: Ковалев грамотно контролировал дистанцию, в этом вся соль его выступления

Бокс 03 февраля 2019 11:30 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Гичунцев Артур

Первый поединок прошел в августе 2018 года и завершился победой колумбийца.

Российский боксер Дмитрий Кудряшов оценил победу Сергея Ковалева в бою за звание чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO.

Напомним, сегодня, 3 февраля, россиянин победил колумбийца Элейдера Альвареса во втором поединке.

«Правильным было то, что Сергей не искал нокаутирующий удар. Он просто боксировал и грамотно контролировал ход боя, вообще не оставив шансов Альваресу.

Дело не в стойке Ковалева. Сергей грамотно контролировал дистанцию ногами, где бы ни были его руки, он всегда был в бою и не терял контроль. В этом вся соль его грамотного выступления», – сказал Кудряшов в эфире «Матч ТВ».