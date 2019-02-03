Ломаченко поздравил Ковалева с победой над Альваресом

В первом бою, который прошел в августе 2018 года, Ковалев потерпел поражение.
Чемпион мира по версиям WBA и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко оставил пост в своем Instagram после победы россиянина Сергея Ковалева в бою Элейдером Альваресом.
«Сергей Ковалёв, от души рад за тебя», – написал украинец.
Напомним, россиянин победил колумбийца по решению судей и стал чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBO.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
@sergeykrusherkovalev от души 👊🏻#andthenew рад за тебя 🙏🏻
Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)