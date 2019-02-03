Григорий Дрозд: Сергей вышел в ринг с чувством обостренной опасности

Бокс 03 февраля 2019 13:55 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Чемпион мира и Европы среди любителей, чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд – о победе Сергея Ковалева над колумбийцем Элейдером Альваресом за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

- Можете по подробнее проанализировать бой?

- У Сергея была отличная стратегия, точный план на бой. Самое главное, что он сделал – вышел на поединок с чувством обостренной опасности. Был предельно сконцентрирован и внимателен, не было ни малейшей недооценки соперника.

Сергей реагировал на каждое движение Альвареса, четкий контроль дистанции с помощью ног, отличный средний джеб. Он заполнял все возникающие паузы, не давал Альваресу ни прицелиться, ни подумать. Постоянно бил, пусть даже эти удары приходились в перчатки или блоки, но Сергей постоянно напрягал соперника, заставлял его защищаться. Не срывался, не шел в обмен, в драку, где мог пропустить удар. Все время держал соперника на дистанции. Победил на классе – очень строго и выверено.