Президент WBO Франциско Валькарсель: Ковалев – настоящий воин - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Бокс03 февраля 2019 18:12Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

Президент WBO Франциско Валькарсель: Ковалев – настоящий воин

Российский боксер вернул себе титул WBO после победы над Альваресом.

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсель прокомментировал победу российского боксера Сергея Ковалева над Элейдером Альваресом из Колумбии.

«Ковалев – настоящий воин, – приводит «Р-Спорт» слова Валькарселя. – Я очень рад за него, за его семью и его страну. Он усердно тренировался и никогда не терял своей воли к победе».

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье в Техасе Ковалев победил Альвареса единогласным решением судей в поединке-реванше за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

Первый бой между боксерами состоялся 4 августа 2018 года, когда Ковалев проиграл нокаутом в седьмом раунде.

#WBO#валькарсель франциско#ковалев сергей#альварес элейдер
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта