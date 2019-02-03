Президент WBO Франциско Валькарсель: Ковалев – настоящий воин

Российский боксер вернул себе титул WBO после победы над Альваресом.
Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсель прокомментировал победу российского боксера Сергея Ковалева над Элейдером Альваресом из Колумбии.
«Ковалев – настоящий воин, – приводит «Р-Спорт» слова Валькарселя. – Я очень рад за него, за его семью и его страну. Он усердно тренировался и никогда не терял своей воли к победе».
Напомним, в ночь с субботы на воскресенье в Техасе Ковалев победил Альвареса единогласным решением судей в поединке-реванше за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.
Первый бой между боксерами состоялся 4 августа 2018 года, когда Ковалев проиграл нокаутом в седьмом раунде.