Папин – о поединке Ковалева и Бетербиева: В бою с Артуром любой был бы фаворитом

Бокс 06 февраля 2019 11:56 Источник: News.ru Автор: Гичунцев Артур

Ранее Ковалев бросил вызов Бетербиеву, и тот его принял.

Интернациональный чемпион IBF в первом тяжелом весе Алексей Папин дал комментарий после победы Сергея Ковалева над колумбийцем Элейдером Альваресом.

Напомним, россиянин одержал победу по решению судей и вернул себе титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. После поединка Ковалев заявил о желании сразиться с Артуром Бетербиевым или Дмитрием Биволом.

"Я понимал, что у Сергея очень много стоит на кону в предстоящем поединке. Он сделал соответствующие выводы, и бой должен был сложиться иначе. Прошлый поединок Сергей выиграл, была допущена досадная ошибка. Его тренерский штаб попросил подвигаться и чуть-чуть расслабиться. Сергей и расслабился, и пропустил неожиданный удар.

Альварес может резко взорваться, но в этот раз Сергей был готов ко всем взрывам и выпадам. Он действительно показал очень умный, красивый и техничный бокс. Настолько, что я захотел специально пересмотреть его поединок. Проведена была работа на высшем уровне, которую я с удовольствием почерпнул и для себя.

Мне было бы интересно посмотреть бой Сергея с Бетербиевым. Я думаю, сильнейшие россияне в этом весе Бивол и Ковалёв. У каждого свои козыри, а в бою с Бетербиевым любой был бы фаворитом. Артур – классный боксёр, но в последнее время крайне редко проводит поединки и в последнем бою не произвёл яркого впечатления", – приводит слова Папина News.ru.