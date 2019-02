Джошуа проведет бой против Миллера 1 июня в США

1 июня 2019 года в Мэдисон-Сквер-Гарден (Нью-Йорк, США) состоится защита 29-летним Джошуа титула по версии WBA, WBO, IBF и IBO. Об этом в своем твиттере сообщил промоутер Эдди Хирн.

На счету британца 22 побед (21 – нокаутом) и ни одного поражения. В крайнем поединке Джошуа победил нокаутом россиянина Александра Поветкина.

В активе 30-летнего Миллера 23 победы (20 – нокаутом).

IT’S OFFICIAL!! @anthonyfjoshua will make his American debut when he defends his WBA,WBO,IBF and IBO World heavyweight titles against @BIGBABYMILLER at the iconic @TheGarden June 1 live on @DAZN_USA and @SkySportsBoxing 🇬🇧🇺🇸🔥 pic.twitter.com/6CBQQHBPvN