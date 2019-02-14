Гвоздик проведет защиту титула 30 марта в поединке против Нгумбу

Бокс 14 февраля 2019 15:06 Источник: Boxing Scene Автор: Сметанникова Дарья

Стала известна дата проведения боя чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика с французом конголезского происхождения Дуду Нгумбу.

30 марта в Филадельфии пройдет бой Гвоздика с Нгумбу.

«Я проделал долгий путь к званию чемпиона мира, и я планирую доказать всем, что я лучший в мире в своей весовой категории. Моя цель на 2019 год - провести объединительные бои с чемпионами мира по другим версиям, но сначала я должен выполнить задачу 30 марта», - приводит слова украинца BoxingScene.

31-летний Гвоздик провел последний бой 1 декабря прошлого года. Он нокаутировал канадца Адониса Стивенсона.

На счету украинца 16 побед (13 – нокаутом) в 16 боях. У 37-летнего Нгумбу 38 побед (14 – нокаутом) и восемь поражений.