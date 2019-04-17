Гассиев вылетает в США для подготовки к бою

Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Мурат Гассиев, недавно перешедший в тяжелую весовую категорию, в ближайшее время вылетит в США для подготовки к первому бою в новом для себя весе. Грядущий соперник Гассиева пока неизвестен, но сам бой должен пройти в июне.
Готовиться к нему Гассиев будет в привычном для себя месте - в Калифорнии, в горном лагере Биг-Бэр у тренера Абеля Санчеса. Тренер боксера Виталий Сланов сообщил, что «Гассиев вылетит в США на подготовку уже на этой неделе. Все, что нужно было сделать в России, мы сделали. Он уже непосредственно будет готовиться к бою».
За свою карьеру Мурат Гассиев провел 27 боев, из которых победил в 26, в том числе в 19 – нокаутом.
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