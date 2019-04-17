Гассиев вылетает в США для подготовки к бою - Советский спорт
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17 апреля 2019 16:30Бокс

Гассиев вылетает в США для подготовки к бою

Бой может пройти в июне, но соперник еще не известен.

Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Мурат Гассиев, недавно перешедший в тяжелую весовую категорию, в ближайшее время вылетит в США для подготовки к первому бою в новом для себя весе. Грядущий соперник Гассиева пока неизвестен, но сам бой должен пройти в июне.

Готовиться к нему Гассиев будет в привычном для себя месте - в Калифорнии, в горном лагере Биг-Бэр у тренера Абеля Санчеса. Тренер боксера Виталий Сланов сообщил, что «Гассиев вылетит в США на подготовку уже на этой неделе. Все, что нужно было сделать в России, мы сделали. Он уже непосредственно будет готовиться к бою».

За свою карьеру Мурат Гассиев провел 27 боев, из которых победил в 26, в том числе в 19 – нокаутом.

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