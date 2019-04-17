Головкин встретится с небитым канадцем Роллом

Информация о грядущем бое экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина нашло официальное подтверждение. 35-летний российский боксер проведет свой дебютный поединок на DAZN 8 июня в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гардене». Соперником Головкина станет такой же 35-летний канадский боксер Стив Ролл. Бой пройдет в непривычной весовой категории: так называемом договорном весе до 164 фунтов (74,4 кг).
«Я очень рад возвратиться на ринг и вернуть Big Drama Show назад в «Мэдисон Сквер Гарден», Фанаты там фантастические. Я люблю бокс и обещаю показать лучшее, на что я способен, каждому кто будет смотреть мой бой со Стивом Роллзом», - сказал Головкин. В свою очередь, Ролл уже заявил, что собирается победить.
Управляющий директор промоутерской компании GGG Promotions Том Леффлер отметил, что свою роль в выборе соперника сыграло то, что Роллз из Канады. «Мы рассматривали нескольких кандидатов, и для первого боя Геннадия на DAZN им понравилось то, что Стив Роллз из Канады, потому что они хотят увеличить число своих подписчиков на канадском рынке, — рассказал Леффлер. — Это было одной из причин того, что Роллз получил этот бой. Но им также приглянулось, что он ни разу не проигрывал, и что он голоден до побед».
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