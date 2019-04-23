Геннадий Головкин: Надеюсь, третий бой с Альваресом состоится

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин высказался о третьем поединке против Сауля Альвареса.
«Посмотрим, время покажет. Лично я очень хочу провести этот бой. Надеюсь, он состоится», – цитирует Головкина BoxingScene.
Отметим, что 4 мая Альварес проведет встречу с американцем Дэниэлом Джейкобсом, а Головкин 8 июня сразится с канадцем Стивом Роллсом.
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