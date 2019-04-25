Головкин прекратил сотрудничество с тренером Абелем Санчесом (фото) - Советский спорт
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25 апреля 2019 11:09БоксСметанникова Дарья

Головкин прекратил сотрудничество с тренером Абелем Санчесом (фото)

Имя нового тренера казахстанский боксер объявит в ближайшее время.

Бывший обладатель чемпионских поясов WBC и WBA (Super) в среднем весе Геннадий Головкин объявил о прекращении сотрудничества с тренером Абелем Санчесом.

«Мне необходимо продолжать совершенствоваться, опираясь на то, чего я уже достиг. Поэтому я решил не тренироваться с Абелем Санчесом. Это было нелегкое решение, которое никак не связано с его профессиональными качествами. Он хороший тренер, преданный, тренер из Зала славы.

Я объявлю своего нового тренера в ближайшее время, но сегодня я хотел бы поблагодарить Абеля за то, что он дал мне в боксе», - написал Головкин в своем инстаграме.

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Я хотел бы объявить о важном решении, которое принял для себя и своей карьеры. Мне необходимо продолжать совершенствоваться, опираясь на то, чего я уже достиг. Поэтому я решил не тренироваться с Абелем Санчесом. Это было нелёгкое решение, которое никак не связано с его профессиональными качествами. Он хороший тренер, преданный, тренер из Зала Славы. Я объявлю своего нового тренера в ближайшее время, но сегодня я хотел бы поблагодарить Абеля за то, что он дал мне в боксе. ⠀ I would ~* to announce that I have made a major decision for myself and for my career. I want to build on what I have already achieved and continue to better myself. Therefore, I will not be training with Abel Sanchez. This was not an easy decision for me and it is not a reflection on Abel's professional abilities. He is a great trainer, a loyal trainer, and a Hall of Fame trainer. I will be announcing my new trainer at a later date. But today, I want to thank Abel for the lessons he taught me in boxing.

Публикация от Gennady Golovkin | GGG (@gggboxing)

Добавил, что 8 июня казахстанский боксер подерется с канадцем Стивом Роллсом.

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