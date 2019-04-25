Головкин прекратил сотрудничество с тренером Абелем Санчесом (фото) Имя нового тренера казахстанский боксер объявит в ближайшее время.

Бывший обладатель чемпионских поясов WBC и WBA (Super) в среднем весе Геннадий Головкин объявил о прекращении сотрудничества с тренером Абелем Санчесом.

«Мне необходимо продолжать совершенствоваться, опираясь на то, чего я уже достиг. Поэтому я решил не тренироваться с Абелем Санчесом. Это было нелегкое решение, которое никак не связано с его профессиональными качествами. Он хороший тренер, преданный, тренер из Зала славы.

Я объявлю своего нового тренера в ближайшее время, но сегодня я хотел бы поблагодарить Абеля за то, что он дал мне в боксе», - написал Головкин в своем инстаграме.

Добавил, что 8 июня казахстанский боксер подерется с канадцем Стивом Роллсом.