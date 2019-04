Бывший тренер Головкина: Очень жаль, что Геннадий оказался настолько жаден

Абель Санчес, бывший наставник экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина, прокомментировал разрыв трудовых отношений с представителем Казахстана.

«Мои принципы не позволяют терпеть подобное отношение. Очень жаль, что человек оказался настолько жаден и неблагодарен. Головкин просто забыл о чести», – цитирует Санчеса журналист Джэйми Мотта.

8 июня Головкин проведет бой против канадца Стива Роллса.

This is Abel Sanchez’ statement regarding split with Golovkin pic.twitter.com/WzAQstoQZw