Бывший тренер Головкина: Очень жаль, что Геннадий оказался настолько жаден

Абель Санчес, бывший наставник экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина, прокомментировал разрыв трудовых отношений с представителем Казахстана.
«Мои принципы не позволяют терпеть подобное отношение. Очень жаль, что человек оказался настолько жаден и неблагодарен. Головкин просто забыл о чести», – цитирует Санчеса журналист Джэйми Мотта.
8 июня Головкин проведет бой против канадца Стива Роллса.
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