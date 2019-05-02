Лебедев восстановлен в статусе суперчемпиона WBA Россиянин Денис Лебедев восстановлен в статусе суперчемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBA.

Напомним, российский боксер являлся чемпионом WBA «в отпуске» и готовился к бою с обладателем титула WBA Super украинцем Александром Усиком.

Сам украинский боксер заявил о желании продолжить карьеру в тяжелом весе и отказался от защиты титула чемпиона мира WBA в поединке с Лебедевым.

Ранее менеджер россиянина Вадим Корнилов заявил, что Лебедев может провести защиту титула WBA Super летом 2019 года.