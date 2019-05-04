Энтони Джошуа: Боксеры не боятся допинга, а функционеры закрывают на него глаза Олимпийский чемпион 2012 года Энтони Джошуа рассказал о допинге в профессиональном боксе.

Непобедимый тяжеловес считает, что внимание на эту проблему обратят только после чьей-то внезапной смерти на ринге.

— Вне боев я прохожу допинг-контроль примерно 16 раз в год, может, больше. Я сдаю анализы с 2010 года. Это раздражает, потому что офицеры могут прийти утром или ночью, а забор мочи и крови занимает от 45 минут до часа. Мы платим 30 тысяч долларов, чтобы получить надлежащее тестирование, но это окупается. Офицеры проверяют всех моих оппонентов, но до сих пор все были в порядке.

WBA дала Миллеру шесть месяцев за применение допинга. Я не выходил на ринг с сентября 2018 года. За это время я мог принять гормон роста, попасться на проверке, получить шестимесячную дисквалификацию и уже в июне 2019 драться снова. Спортсмены не боятся допинга, а функционеры закрывают на него глаза, так как боксеры зарабатывают для них деньги. У Тайсона Фьюри были проблемы с запрещенными препаратами, но он снова на ринге.

Должно случиться что-то серьезное, вплоть до смерти на ринге из-за допинга. Тогда начнется по-настоящему серьезная проверка этой проблемы, — сказал чемпион мира по версиям четырех организаций в интервью Boxing News Online.

Свой следующий бой Энтони Джошуа проведет 1 июня 2019 года против мексиканца Энди Руиса-младшего.