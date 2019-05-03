Радивойе Каладжич: Мой план — противостоять агрессивной манере Бетербиева Американец Радивойе Каладжич рассказал о подготовке к бою с чемпионом мира по версии IBF Артуром Бетербиевым.

Поединок состоится в ближайшее воскресенье в калифорнийском Стоктоне.

— У меня был отличный подготовительный лагерь с отличным спаррингом. Я долго наблюдал за Бетербиевым. Знаю, что он сильный боксер и постоянно идет вперед. Мой план — противостоять его агрессивной манере.

У Бетербиева отличное резюме, но в последнем бою он упал. Есть много вещей, которыми я могу воспользоваться. У меня есть шанс стать чемпионом мира, я готов привезти пояс домой. Это возможность изменить жизнь. Я никогда не проигрывал нокаутом и не планирую давать Бетербиеву такой шанс, — сказал американец боснийского происхождения в интервью RN24.

27-летний Каладжич провел на профессиональном ринге 25 боев, в которых потерпел одно поражение раздельным решением судей. 34-летний Бетербиев выиграл все 13 поединков. В России трансляцию боя 5 мая в 5:00 (мск) покажет телеканал «Матч ТВ».