Радивойе Каладжич: Мой план — противостоять агрессивной манере Бетербиева

Поединок состоится в ближайшее воскресенье в калифорнийском Стоктоне.
— У меня был отличный подготовительный лагерь с отличным спаррингом. Я долго наблюдал за Бетербиевым. Знаю, что он сильный боксер и постоянно идет вперед. Мой план — противостоять его агрессивной манере.
У Бетербиева отличное резюме, но в последнем бою он упал. Есть много вещей, которыми я могу воспользоваться. У меня есть шанс стать чемпионом мира, я готов привезти пояс домой. Это возможность изменить жизнь. Я никогда не проигрывал нокаутом и не планирую давать Бетербиеву такой шанс, — сказал американец боснийского происхождения в интервью RN24.
27-летний Каладжич провел на профессиональном ринге 25 боев, в которых потерпел одно поражение раздельным решением судей. 34-летний Бетербиев выиграл все 13 поединков. В России трансляцию боя 5 мая в 5:00 (мск) покажет телеканал «Матч ТВ».
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