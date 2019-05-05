Бетербиев нокаутировал Каладжича и защитил пояс IBF

Главным событием вечера стал поединок между россиянином Артуром Бетербиевым и американцем Радивойе Каладжичем. На кону стоял пояс чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе.
Бой был остановлен в пятом раунде после того, как рефери засчитал американцу технический нокаут. Для Артура эта защита пояса была второй.
Теперь на счету 34-летнего непобежденного россиянина 14 выигранных поединка. Каладжич потерпел второе поражение в 26 боях.
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