Бетербиев нокаутировал Каладжича и защитил пояс IBF - Советский спорт
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05 мая 2019 08:08БоксСпирин Дмитрий

Бетербиев нокаутировал Каладжича и защитил пояс IBF

В ночь на 5 мая (мск) в городе Стоктон (Калифорния, США) прошел вечер бокса.

Главным событием вечера стал поединок между россиянином Артуром Бетербиевым и американцем Радивойе Каладжичем. На кону стоял пояс чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе.

Бой был остановлен в пятом раунде после того, как рефери засчитал американцу технический нокаут. Для Артура эта защита пояса была второй.

Теперь на счету 34-летнего непобежденного россиянина 14 выигранных поединка. Каладжич потерпел второе поражение в 26 боях.

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