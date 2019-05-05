Джонатон Бэнкс: Владимир Кличко не возобновит карьеру - Советский спорт
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05 мая 2019 14:11БоксСпирин Дмитрий

Джонатон Бэнкс: Владимир Кличко не возобновит карьеру

Бывший тренер Владимира Кличко Джонатон Бэнкс сомневается, что украинец возобновит карьеру.

«Кличко — деловой человек. Он не возобновит карьеру. Перед тем как объявить об уходе из спорта, он общался со мной. Он сказал, что оставил в ринге все, что хотел бы оставить. Я ответил, что решение принимать ему, и, каким бы оно ни было, я поддержу его на 100%. У него ушло много времени, чтобы решиться. Он говорил, что, прежде чем объявить об уходе из спорта, он должен быть уверен, что не вернется. Он не хочет быть кем-то, кто скажет — хорошо, я возвращаюсь.

Владимир много лет ассоциировался с тяжелым весом, и у него было множество ненавистников. Теперь люди хотят, чтобы у дивизиона было лицо и хотят его возвращения», — сказал Бэнкс в интервью, размещенном на YouTube-канале FightHype.

В своем последнем поединке Владимир Кличко проиграл нокаутом британцу Энтони Джошуа.

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