Геннадий Головкин – после ухода Санчеса: Не надо говорить про отца и сына - Советский спорт
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06 мая 2019 18:57БоксГичунцев Артур

Геннадий Головкин – после ухода Санчеса: Не надо говорить про отца и сына

Специалист начал работу с боксером из Казахстана в 2010 году.

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин высказался об уходе Абеля Санчеса.

Ранее американский тренер заявил, что не стал подписывать новый контракт, поскольку спортсмен значительно понизил его зарплату.

«Не надо говорить про отца и сына. Это все игра Санчеса. Я прекрасно знаю, что случилось, и не вижу смысла обсуждать эту тему», – приводит слова Головкина Boxing Scene.

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