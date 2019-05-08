Тищенко рассказал о дате следующего боя

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко примет участие в международном боксерском форуме в Екатеринбурге с 13 по 17 июня.
«Уже почти все решено. С 13 по 17 июня состоится международный боксерский форум в Екатеринбурге, приуроченный к чемпионату мира. Пройдет вечер тяжеловесов, на котором выступят Дмитрий Кудряшов, Алексей Егоров, Алексей Папин и я. Так что я думаю, что будет интересно. С кем буду драться — говорить не буду. Думаю, это станет известно совсем скоро. Буквально на следующей неделе. Сам я знаю, кто будет соперником, но контракт еще не подписан, так что все может измениться», — цитирует Тищенко Sport24.ru.
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