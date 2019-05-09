Промоутер Усика: Александр травмировал бицепс. Он вернется на ринг в течение августа - Советский спорт
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09 мая 2019 14:10Боксгичу, Гичунцев Артур

Промоутер Усика: Александр травмировал бицепс. Он вернется на ринг в течение августа

32-летний украинец провел за карьеру 16 боев и одержал 16 побед (12 – нокаутом).

Эдди Хирн, промоутер украинского боксера Александра Усика, рассказал о его состоянии.

Ранее спортсмен должен был дебютировать в супертяжелом весе. Ему предстоял поединок 25 мая против Карлоса Такама, однако, он снялся с боя из-за травмы.

«Александр травмировал бицепс. Думаю, он вернется на ринг в течение августа, а тренироваться начнет через пять недель.

Не знаю, как это произошло. Усик проводил спарринги с гораздо более массивными соперниками. Не знаю, мог ли он получить из-за этого травму. Жаль, что так вышло», – приводит слова Хирна Boxing Scene.

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