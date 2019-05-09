Промоутер Усика: Александр травмировал бицепс. Он вернется на ринг в течение августа

Эдди Хирн, промоутер украинского боксера Александра Усика, рассказал о его состоянии.
Ранее спортсмен должен был дебютировать в супертяжелом весе. Ему предстоял поединок 25 мая против Карлоса Такама, однако, он снялся с боя из-за травмы.
«Александр травмировал бицепс. Думаю, он вернется на ринг в течение августа, а тренироваться начнет через пять недель.
Не знаю, как это произошло. Усик проводил спарринги с гораздо более массивными соперниками. Не знаю, мог ли он получить из-за этого травму. Жаль, что так вышло», – приводит слова Хирна Boxing Scene.
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