Промоутер Усика: Александр травмировал бицепс. Он вернется на ринг в течение августа 32-летний украинец провел за карьеру 16 боев и одержал 16 побед (12 – нокаутом).

Эдди Хирн, промоутер украинского боксера Александра Усика, рассказал о его состоянии.

Ранее спортсмен должен был дебютировать в супертяжелом весе. Ему предстоял поединок 25 мая против Карлоса Такама, однако, он снялся с боя из-за травмы.

«Александр травмировал бицепс. Думаю, он вернется на ринг в течение августа, а тренироваться начнет через пять недель.

Не знаю, как это произошло. Усик проводил спарринги с гораздо более массивными соперниками. Не знаю, мог ли он получить из-за этого травму. Жаль, что так вышло», – приводит слова Хирна Boxing Scene.