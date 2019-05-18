Деонтей Уайлдер: Могу оплатить похороны Бризила

«Советую близким Бризила навестить его перед боем. Возможно, после нашего боя он больше не сможет разговаривать. Если кто-то думает, что я играю в игрушки, тогда закройте глаза перед телевизором. В воскресенье будет разыграна трагедия. Единственное, что я могу сделать, это оплатить родным Бризила его похороны», – сказал Уайлдер.
Бой Уайлдер – Бризил состоится утром 19 мая по московскому времени в Бруклине.
Президент WBC Маурисио Сулейман уже заявил, что слова Уайлдера будут рассмотрены комитетом по этике.
Последний поединок Деонтей Уайлдер завершил вничью: его оппонентом был экс-чемпион мира по трем версиям британец Тайсон Фьюри.
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