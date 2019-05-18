Чупраков выиграл техническим нокаутом у экс-чемпиона мира Муньоса

Российский боксер Евгений Чупраков победил венесуэльца Александра Муньоса. 29-летний россиянин выиграл рейтинговый бой техническим нокаутом в девятом раунде.
Теперь на счету Чупракова 21 победа при одном поражении. Экс-чемпион мира по версии WBA 40-летний Муньос потерпел девятое поражение в 49 боях.
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