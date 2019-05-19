Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил пояс WBC (видео) В Бруклине (США) в ночь на 19 мая состоялся вечер профессионального бокса.

Главным событием вечера стал бой между чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером и Домиником Бризилом.

Поединок был остановлен в первом раунде после того, как Уайлдер нанес Бризилу удар в челюсть. Бризил смог подняться после нокдауна, но рефери принял решение не продолжать бой.

Уайлдер в девятый раз подряд защищает титул чемпиона мира по версии WBC. На счету 33-летнего американца 41 победа и ни одного поражения. У Бризила второе поражение в 22 боях, ранее он проигрывал нокаутом Энтони Джошуа.