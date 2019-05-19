Уайлдер после победы над Бризилом: Бой с Джошуа должен состояться - Советский спорт
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19 мая 2019 08:37БоксСметанникова Дарья

Уайлдер после победы над Бризилом: Бой с Джошуа должен состояться

33-летний американец является непобежденным боксером.

В Бруклине (США) состоялся бой между Деонтеем Уайлдером и Домиником Бризилом. Поединок завершился в первом раунде после нокаута Бризила.

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC.

«Мощь - то, над чем мне не нужно работать на тренировках. Думаю, я проведу поединок с Джошуа. Этот бой должен состояться. Я искренне верю, что это произойдет», - цитирует Джошуа Sky Sports.

Уайлдер в девятый раз подряд защищает титул чемпиона мира по версии WBC. На счету 33-летнего американца 41 победа и ни одного поражения.

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